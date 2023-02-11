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Канадцы Лажуа и Лага — о 3-м месте в ритм-танце: довольны выступлением, это было круто

Канадцы Лажуа и Лага — о 3-м месте в ритм-танце: довольны выступлением, это было круто
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Канадский танцевальный дуэт Маржори Лажуа и Захари Лага прокомментировали выступление в ритм-танце на чемпионате четырёх континентов. Перед произвольным танцем пара располагается на третьем месте.

Лажуа: Мы довольны выступлением, оно было действительно весёлым — музыка была тихой, но публика громко поддерживала, так что это было довольно круто.
Лага: После национального чемпионата мы хотели сохранить те кондиции, которые имели. Не нужно было многое менять. Необходимо было поработать над выносливостью, поэтому тренировки были изнурительными. Думаю, мы можем быть довольны тем, как готовились к этим соревнованиям. Это последний для нас турнир в сезоне, так что мы отдаём на льду всё, что накопили.

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