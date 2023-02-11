«Не лучшее наше выступление». Миура и Кихара — о КП на чемпионате четырёх континентов

Серебряные призёры чемпионата мира – 2022, бронзовые призёры Олимпиады-2022 в команде японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара прокомментировали первое место по итогам короткой программы на чемпионате четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).

«Я бы сказал, что это не лучшее наше выступление, но, думаю, мы смогли достичь уровня, к которому стремились. С нетерпением ждём возвращения на лёд завтра с ещё более сильным прокатом.

Я опасался, что воздух здесь будет более разрежен из-за высоты местности и что у меня будут проблемы с дыханием. Но потом я понял, что это не так. Всё прекрасно, я нормально дышу и сохраняю мотивацию», — сказал Кихара на пресс-конференции.

Миура же рассказала, как пропуск национального чемпионата повлиял на их прошедший прокат.

«Было действительно жаль, что мы не смогли принять участие в национальных соревнованиях, потому что прошло уже три года. Но мы воспользовались этими двумя неделями в Японии, это помогло освежить наши умы, собраться с мыслями. На каждом соревновании у нас точно такая же страсть, точно такая же энергия, которую мы привносим в прокаты. Так что на самом деле это не повлияло на нас, мы постарались сделать всё возможное», — сказала Рику.