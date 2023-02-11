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Стал известен список участников первенства России по фигурному катанию среди юниоров

Стал известен список участников первенства России по фигурному катанию среди юниоров
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Стал известен список участников первенства России по фигурному катанию среди юниоров, которое пройдёт с 14 по 18 февраля в Перми.

В мужском одиночном катании выступит чемпион России по прыжкам Григорий Фёдоров. Также за победу будут бороться Лев Лазарев, Арсений Федотов, Кирилл Сарновский, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Андрей Кутовой, Фёдор Зонов, Эдуард Карартынян и другие.

Не менее острой будет конкуренция в женском одиночном катании, где выступят ученицы академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина и Софья Титова, а также Алина Горбачёва, ставшая девятой на взрослом чемпионате страны. Конкуренцию им составят Елизавета Куликова, Любовь Рубцова, Мария Гордеева, Виктория Морозова, Таисия Щербинина и другие.

В парном катании среди претендентов на медали Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Елизавета Осокина/ Артём Грицаенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков и Анастасия Чернышова/ Владислав Антонышев.

В турнире танцевальных дуэтов выступят Анна Щербакова/Егор Гончаров, Варвара Курносенко/Фёдор Варламов и другие.

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