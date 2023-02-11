Софья Самоделкина выиграла турнир на призы Елены Чайковской

Софья Самоделкина выступила на Всероссийских соревнованиях на призы главного тренера сборной России Елены Анатольевны Чайковской. Самоделкина, занимающаяся в ЦСКА в группе Светланы Соколовской, уверенно выиграла турнир, набрав 219,72 балла.
Софья чисто исполнила короткую программу, включая каскад тройной лутц – тройной риттбергер во второй половине. В произвольной программе фигуристка пошла на четверной сальхов, но недокрутила прыжок и упала. Во второй половине Софья исполнила три каскада из двух тройных прыжков.
Среди юниорок первенствовала Анна Ляшенко из Ростовской области, среди юниоров – москвич Кирилл Кропылев.
Среди мужчин лучшим стал Никита Сенцов, по сумме двух программ опередивший Алексея Ерохова. Ученик Виктории Буцаевой с тремя четверными прыжками выиграл произвольную программу, но в короткой Ерохов дважды упал с четверных прыжков и исполнил «бабочку» вместо акселя.
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