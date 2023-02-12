Као Миура побеждает по итогам произвольной программы на чемпионате четырёх континентов

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась произвольная программа у мужчин. Первое место по совокупности двух программ получил японский фигурист Као Миура с 281,53 баллами. Второе место занял канадский фигурист Киган Мессинг с 275,57 баллами. Бронзу получил еще один японский фигурист Сун Сато с 259,14 баллами.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов

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