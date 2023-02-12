Као Миура побеждает по итогам произвольной программы на чемпионате четырёх континентов
Поделиться
На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась произвольная программа у мужчин. Первое место по совокупности двух программ получил японский фигурист Као Миура с 281,53 баллами. Второе место занял канадский фигурист Киган Мессинг с 275,57 баллами. Бронзу получил еще один японский фигурист Сун Сато с 259,14 баллами.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов
Мужчины
- Као Миура (Япония) — 281,53.
- Киган Мессинг (Канада) — 275,57.
- Сун Сато (Япония) — 259,14.
- Ча Джун Хван (Южная Корея) — 250,14.
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 237,14.
- Ли Сё Хён (Южная Корея) — 227,79...
- Боян Цзинь (Китай) — 227,47
- Конрад Орзель (Канада) — 226,10
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
08:42
-
07:00
-
03:00
- 11 февраля 2023
-
23:52
-
22:17
-
21:05
-
19:26
-
17:22
-
17:17
-
16:12
-
13:40
-
12:30
-
12:00
-
11:53
-
11:25
-
10:58
-
10:46
-
10:34
-
10:33
-
10:25
-
10:19
-
10:17
-
10:07
-
09:56
-
09:54
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
07:00
-
02:47
-
02:33
-
02:01
-
01:13
- 10 февраля 2023
-
23:34
-
20:55
Партнерский контент