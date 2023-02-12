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Као Миура побеждает по итогам произвольной программы на чемпионате четырёх континентов

Као Миура побеждает по итогам произвольной программы на чемпионате четырёх континентов
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На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась произвольная программа у мужчин. Первое место по совокупности двух программ получил японский фигурист Као Миура с 281,53 баллами. Второе место занял канадский фигурист Киган Мессинг с 275,57 баллами. Бронзу получил еще один японский фигурист Сун Сато с 259,14 баллами.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов
Мужчины

  1. Као Миура (Япония) — 281,53.
  2. Киган Мессинг (Канада) — 275,57.
  3. Сун Сато (Япония) — 259,14.
  4. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 250,14.
  5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 237,14.
  6. Ли Сё Хён (Южная Корея) — 227,79...
  7. Боян Цзинь (Китай) — 227,47
  8. Конрад Орзель (Канада) — 226,10
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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