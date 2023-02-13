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Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду
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Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду.
За произвольную программу американцы получили 133.14 балла. В сумме за две программы Чок и Бэйтс получили 220.81 балла и стали победителями турнира.

Второе место заняли представители Канады Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен. За две программы они получили 214.08 балла. Замкнули призовую тройку ещё одни фигуристы и Канады – Маржори Лажуа и Захари Лага (200.00 балла).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов
Танцы на льду. Результаты турнира.

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 220.81.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214.08 балла.
3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 200.00.
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 189.78
5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 186.88.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Колорадо-Спрингс, США
Танцы на льду. Произвольный танец
12 февраля 2023, воскресенье. 23:25 МСК
Окончено
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