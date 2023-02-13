Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду.

За произвольную программу американцы получили 133.14 балла. В сумме за две программы Чок и Бэйтс получили 220.81 балла и стали победителями турнира.

Второе место заняли представители Канады Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен. За две программы они получили 214.08 балла. Замкнули призовую тройку ещё одни фигуристы и Канады – Маржори Лажуа и Захари Лага (200.00 балла).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов

Танцы на льду. Результаты турнира.

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 220.81.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214.08 балла.

3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 200.00.

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 189.78

5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 186.88.