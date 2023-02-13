Видео победного проката Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса на чемпионате четырёх континентов
Поделиться
Американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду.
За произвольную программу американцы получили 133,14 балла. В сумме за две программы Чок и Бэйтс набрали 220,81 балла и стали победителями турнира.
Посмотрите видео проката победителей.
Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов
Танцы на льду. Результаты турнира
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 220,81.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,08.
3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 200,00.
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 189,78.
5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 186,88.
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
11:25
-
11:08
-
10:57
-
07:24
-
06:58
-
01:52
- 12 февраля 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:08
-
23:01
-
19:12
-
17:37
-
17:23
-
16:05
-
15:32
-
13:42
-
13:36
-
12:59
-
12:52
-
11:29
-
11:12
-
11:10
-
10:59
-
10:30
-
09:00
-
08:42
-
07:00
-
03:00
- 11 февраля 2023
-
23:52
-
22:17
-
21:05
-
19:26
-
17:22
-
17:17
-
16:12
Партнерский контент