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Видео победного проката Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса на чемпионате четырёх континентов

Видео победного проката Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса на чемпионате четырёх континентов
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Американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду.

За произвольную программу американцы получили 133,14 балла. В сумме за две программы Чок и Бэйтс набрали 220,81 балла и стали победителями турнира.

Посмотрите видео проката победителей.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов
Танцы на льду. Результаты турнира

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 220,81.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,08.
3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 200,00.
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 189,78.
5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 186,88.

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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