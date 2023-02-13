Видео победного проката Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса на чемпионате четырёх континентов

Американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду.



За произвольную программу американцы получили 133,14 балла. В сумме за две программы Чок и Бэйтс набрали 220,81 балла и стали победителями турнира.



Посмотрите видео проката победителей.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов

Танцы на льду. Результаты турнира



1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 220,81.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,08.

3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 200,00.

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 189,78.

5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 186,88.