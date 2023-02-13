Авербух — Тарасовой: большое счастье быть одним из ваших учеников и последователей

Хореограф и продюсер Илья Авербух поздравил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову с днём рождения. Сегодня, 13 февраля, Тарасовой исполнилось 76 лет.



«Дорогая и любимая Татьяна Анатольевна Тарасова. Большое счастье для меня — знать вас, быть одним из ваших учеников и последователей. Вы бесспорно великий человек, мой учитель! Я счастлив, что судьба подарила мне возможность быть рядом с таким гениальным человеком, как вы. Желаю вам здоровья и всего самого наилучшего! Мы все вместе!» — написал Авербух на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Тарасова введена в Зал славы мирового фигурного катания. Под её руководством спортсмены завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, семь медалей высшей пробы на Олимпийских играх.