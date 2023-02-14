«Опыт, который мы пожелали бы пережить каждому». Синицина и Кацалапов — об ОИ-2022

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об опыте участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
На Играх-2022 Синицина и Кацалапов завоевали золото командного турнира и серебро в танцах на льду.
«Сейчас мы не сказать, что регулярно пересматриваем свои прокаты. Но поклонники нашей пары часто выкладывают ролики с кусочками олимпийских программ, и мы с удовольствием смотрим их. Думаем об этом времени с теплотой и ностальгируем. Иногда вспоминаем весь олимпийский год, включая чемпионаты России, Европы — так много разных моментов было, и приятных, и волнительных, и сложных. Даже не верится, что с Олимпиады прошёл уже целый год», — сказала Синицина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Олимпиада дарит удивительное чувство свободы. Ты попадаешь на главный спортивный старт, показываешь хороший результат, и тебе кажется, что теперь ты способен практически на всё. Это мотивирует нас трудиться дальше, доказывать себе и другим, что мы не случайно заняли такие позиции.
Спустя год мы оцениваем Олимпиаду в Пекине как опыт, который мы пожелали бы пережить каждому. На Олимпиаде случаются и взлёты, и падения, открывается огромный простор для творчества и самовыражения. Для нас это были не просто соревнования, а целая жизнь», — сказал Кацалапов.
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