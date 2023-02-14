Илья Яблоков не выступит на финале Гран-при России
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Российский фигурист Илья Яблоков принял решение пропустить финал Гран-при из-за травмы. Об этом сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева.
«Мы официально сняли Илью с финала Гран-при из-за обострения старой травмы», — приводит слова Буцаевой ТАСС.
Финал Гран-при России состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. В августе текущего сезона Илья Яблоков перенёс операцию на ноге. Фигурист стал вторым на этапе Гран-при России в Перми и занял четвёртое место на этапе в Москве.
19-летний Илья Яблоков трижды становился призёром юниорского Гран-при, выигрывал Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2019 года, а также был победителем первенства России среди юниоров 2022 года.
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