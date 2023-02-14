Александра Бойкова высказалась о выступлении на фестивале «Влюблённые в фигурное катание»

Чемпионка Европы 2020 года, действующая чемпионка России в парном катании Александра Бойкова, выступающая в тандеме с Дмитрием Козловским, прокомментировала их выступление на фестивале «Влюблённые в фигурное катание».
«Всем известная история любви Бэтмена и женщины-кошки. Это культовая история, известная среди молодёжи. Давно задумывали этот номер и наконец-то смогли показать на публике», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» проходил сегодня, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. В фестивале принимали участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.
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