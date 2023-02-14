Трусова показала новый номер под саундтрек из фильма «Лёд» в День святого Валентина
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова выступила с новым номером на фестивале «Влюблённые в фигурное катание».
Спортсменка исполнила два тройных лутца. Трусова каталась под песню Антона Беляева «Лететь». Часть произведения фигуристка провела в синей накидке, а к концу номера сняла её и оказалась в золотом платье.
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» проходил сегодня, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. В фестивале принимали участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.
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