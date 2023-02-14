Никита Кацалапов — о Костомарове: мы уверены, что всё будет хорошо с ним. Просто молимся

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, выступающие в танцевальном дуэте, высказались о Романе Костомарове, который более месяца находится в реанимации.

«Нам очень трудно, так же, как и вам всем, давайте просто опустим. Здоровья ему, терпения, он мужчина, наш кумир, большой человек...» — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



«Наш друг», — отметила Синицина.

«Мы уверены, что всё будет хорошо с ним. Просто молимся», — добавил Кацалапов.

Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. После продолжительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, что привело к некрозу, из-за чего спортсмену ампутировали стопы. Накануне в СМИ появилась информация об ампутации у спортсмена кистей, но позже другой источник сообщил, что речь идёт только о нескольких пальцах рук.