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Марк Кондратюк: какому элементу признался бы в любви? Наверное, четверному сальхову

Марк Кондратюк: какому элементу признался бы в любви? Наверное, четверному сальхову
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что из-за карьеры профессионального спортсмена ему приходилось встречать праздники на льду.

«Каково встречать 14 февраля на катке? Знаете, за свою пока недлинную, но всё-таки карьеру я встречал и дни рождения на льду, в том числе на соревнованиях, и Новый год. 14 февраля именно на шоу — не помню, но сегодня точно здесь. Поэтому и для меня и, думаю, для всех спортсменов это абсолютно нормально, когда и в день рождения, и в какой-то праздник приходишь тренироваться, потому что это твоя работа. Это нормально.

Какому элементу признался бы в любви? Наверное, четверному сальхову. Наверное, из четверных он мне даётся легче всего, поэтому пусть ему признался бы в любви», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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