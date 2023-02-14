Дмитрий Губерниев — Загитовой: чуть лучше попадать в фонограмму — и будет роскошное пение

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к фигуристке Алине Загитовой после её дебютного выступления в роли певицы на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание».

«Алина, чуть лучше попадать в фонограмму — и будет роскошное пение!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» прошёл сегодня, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Загитовой, в нём также приняли участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.