Загитова показала последнюю репетицию перед шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала последнюю репетицию перед вокальным дебютом на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание». Спортсменка выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт (Zivert). Как сообщают организаторы, дуэт исполнит любимую песню фигуристки из репертуара певицы.
Загитова вновь сохранила интригу, опубликовав видео без звука.
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» пройдёт сегодня, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Загитовой, в нём также примут участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.
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