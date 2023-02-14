Загитова показала последнюю репетицию перед шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала последнюю репетицию перед вокальным дебютом на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание». Спортсменка выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт (Zivert). Как сообщают организаторы, дуэт исполнит любимую песню фигуристки из репертуара певицы.

Загитова вновь сохранила интригу, опубликовав видео без звука.

Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» пройдёт сегодня, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Загитовой, в нём также примут участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.