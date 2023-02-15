Загитова пела, Синицина и Кацалапов были усыпаны лепестками роз. Лучшие фото ледового шоу

Вчера, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве прошёл фестиваль «Влюблённые в фигурное катание». В мероприятии принимали участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.
Лучшие кадры с фестиваля «Влюблённые в фигурное катание» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении фигуристки Алины Загитовой в дуэте с певицей Zivert в День святого Валентина.
«Всё отлично, но надо, конечно, научиться получше попадать в фонограмму, чтоб синхронно всё было. В целом нормально. Я как человек, который иногда поёт под фонограмму, говорю, что это очень сложно. Алина прекрасна во всех ипостасях.
Бузова или Загитова? Я ни разу не слышал, как поёт Бузова. Загитову слышал и видел. Осталось послушать, как поёт Бузова. Но это ещё испытание, которое нужно пройти!» — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 15 февраля 2023
-
11:23
-
10:45
-
10:06
-
10:05
-
09:47
-
09:11
- 14 февраля 2023
-
23:03
-
22:54
-
22:52
-
22:30
-
22:16
-
22:08
-
22:08
-
21:50
-
21:39
-
21:08
-
21:05
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:32
-
20:31
-
20:22
-
20:06
-
19:54
-
19:51
-
19:44
-
19:12
-
17:26
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:25