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Загитова пела, Синицина и Кацалапов были усыпаны лепестками роз. Лучшие фото ледового шоу

Загитова пела, Синицина и Кацалапов были усыпаны лепестками роз. Лучшие фото ледового шоу
Загитова пела, Синицина и Кацалапов в лепестках
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Вчера, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве прошёл фестиваль «Влюблённые в фигурное катание». В мероприятии принимали участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.

Лучшие кадры с фестиваля «Влюблённые в фигурное катание» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении фигуристки Алины Загитовой в дуэте с певицей Zivert в День святого Валентина.

«Всё отлично, но надо, конечно, научиться получше попадать в фонограмму, чтоб синхронно всё было. В целом нормально. Я как человек, который иногда поёт под фонограмму, говорю, что это очень сложно. Алина прекрасна во всех ипостасях.

Бузова или Загитова? Я ни разу не слышал, как поёт Бузова. Загитову слышал и видел. Осталось послушать, как поёт Бузова. Но это ещё испытание, которое нужно пройти!» — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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Новости. Фигурное катание
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