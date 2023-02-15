Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова резко ухудшилось

После проведения ампутации на кистях состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко ухудшилось, сообщает телеграм-канал «112». Самостоятельно дышать спортсмен не может. Ночь фигурист провёл под седацией (искусственная кома).
Также сообщается, что из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.
Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения под аппаратами ИВЛ и ЭКМО у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, развился некроз, из-за чего сначала были ампутированы стопы, а затем проведена аналогичная операция на кистях. Накануне СМИ сообщали об ампутации обеих кистей, но позже эта информация была опровергнута. Другой источник сообщил, что фигуристу ампутировали только несколько пальцев.
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