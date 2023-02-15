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Фигурист Кирилл Сарновский рассказал, что готовился к первенству России с трещиной в ребре

Фигурист Кирилл Сарновский рассказал, что готовился к первенству России с трещиной в ребре
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Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский прокомментировал прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.

«Как работали по сезону над тройным акселем? Это секрет. Уже разобрали прокат с тренером. Что сказал Евгений Викторович? Сказал, что молодец, собрался, аксель шикарный был, по вращениям были небольшие недочеты, в дорожке тоже можно было эмоциональнее сделать. В принципе, я прокатом доволен, потому что чисто давно уже не катал.

До первенства у меня была трещина в ребре, поэтому буду катать свой обычный контент. Трещина уже зажила, сейчас всё в порядке», — передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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