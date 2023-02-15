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Лев Лазарев: всё равно когда выйду во взрослые, буду прыгать четверные

Лев Лазарев: всё равно когда выйду во взрослые, буду прыгать четверные
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13-летний фигурист школы ЦСКА Лев Лазарев прокомментировал прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.

За прокат Лазарев набрал 85,69 балла и возглавляет турнирную таблицу после окончания первой разминки.

«Всё ли получилось сегодня? Да, всё получилось. Я не соображаю (улыбается). Разница во времени никак не сказывается, просто я только вышел после проката, поэтому немного не соображаю. С тренером всё разобрали, мне сказали уже готовиться к завтрашнему дню, настраиваться. Юниорам в короткой программе нельзя прыгать четверные? Я об этом не задумывался, конечно, немного обидно, но всё равно когда я выйду во взрослые, буду прыгать четверные», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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