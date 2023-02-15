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Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на первенстве России среди юниоров

Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на первенстве России среди юниоров
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На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершилась короткая программа в соревнованиях юношей. Лучший результат показал ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Второе место занял Лев Лазарев из ЦСКА, третьим стал петербуржец Владислав Дикиджи. Все они показали чистые прокаты с тройным акселем и каскадом тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Короткая программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 87,81.
2. Лев Лазарев (Москва) – 85,69.
3. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 81,98.
4. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 81,78.
5. Григорий Фёдоров (Москва) – 81,76.
6. Никита Сарновский (Москва) – 80,90.

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