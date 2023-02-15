Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на первенстве России среди юниоров

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершилась короткая программа в соревнованиях юношей. Лучший результат показал ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Второе место занял Лев Лазарев из ЦСКА, третьим стал петербуржец Владислав Дикиджи. Все они показали чистые прокаты с тройным акселем и каскадом тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь

Юноши. Короткая программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 87,81.

2. Лев Лазарев (Москва) – 85,69.

3. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 81,98.

4. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 81,78.

5. Григорий Фёдоров (Москва) – 81,76.

6. Никита Сарновский (Москва) – 80,90.