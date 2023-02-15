Ученица Плющенко прокомментировала неудачу в короткой программе на ЧР среди юниоров

Фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова прокомментировала прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.
Титова не смогла чисто исполнить тройной аксель. И хотя вслед за ним Софья прыгнула тройной тулуп, каскад фигуристке не засчитали. Сольный аксель в короткой программе, по существующим правилам, юниорки исполнять не могут.
«На тренировках прыгаю аксель 10 из 10, у меня не было ни одной ошибки, и тут ни на одной тренировке на акселе. На разминке тоже не было ошибок. Переволновалась немного. Сильно зашла, плечами перекрутила, поэтому не смогла прицепить. Всё равно у всех есть какое-то волнение, нет таких спортсменов, у которых его вообще нет.
В номер приеду, ещё раз посмотрю прокат, уже буду думать. Что сказал Евгений Викторович, если не секрет? Секрет. Лучше ли, чтобы меня ругали или хвалили после неудачного проката? Я люблю критику, которая конкретная, а не которая просто: «Ты прокатал чисто, но ты плохой». А так, конечно, ошибки, да.
Сегодняшняя ситуация показала несправедливость правил для юниорок? Я считаю, что тройной аксель в каскаде сложнее. До взрослых ещё надо дойти, им облегчают немного. Рассчитывала, что не засчитают каскад? Да, сразу поняла.
Соперничество с Вероникой Жилиной подстёгивает, является особенным? Нет, я считаю всех своими соперниками, и даже не то что соперниками — я соревнуюсь всегда сама с собой. На других не смотрю.
Планирую ли завтра новый контент? А вот это увидите завтра (улыбается)», — передаёт слова Титовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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