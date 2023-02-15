«На эту ситуацию никак не могу повлиять». Коляда — о пропуске ОИ из-за коронавируса

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда рассказал, почему не смог выступить на Играх-2022 в Пекине, хотя отобрался в команду.



«Произошёл ковид. После чемпионата Европы это было, да. Тесты там начали сдавать, готовиться. Я понимаю, что у меня — положительный. И всё: положительный -положительный. И так долго, что я не мог из дома выйти, не мог прийти на тренировки — ничего. Я в это время просто сидел и ждал.



Когда отрицательный тест произошёл? Когда ребята уже уехали в Красноярск, и там буквально в последние дни, когда они должны были из Красноярска переезжать в Пекин. А я всё это время не катался, и надо было опять входить в форму. А если бы меня сразу отправили, то что? Я не катался, что я бы там показал?

Сколько не катался? Больше ли двух недель? Больше. Между Европой и Олимпийскими играми недели три есть.

Что почувствовал, когда понял, что не еду в Пекин? Принял. В жизни всякое бывает. Конечно, мы работаем, на что-то надеемся, но не всегда у нас получается так, как мы хотим, и я в общем-то готов ко всему. Я понимал, что я туда не поехал — ок, значит, у меня жизнь будет теперь складываться другим образом. Всё. То есть я на эту ситуацию никак не могу повлиять и просто принял.



Был ли готов к этой Олимпиаде? Да, был готов», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».