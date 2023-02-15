Коляда порассуждал о важности скольжения в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда высказался о важности качества скольжения в фигурном катании.
Именно из-за достижений в этом компоненте Михаил получает высокие баллы от судей.
«В детстве у меня вообще, я сейчас вспоминаю, было минимум по четыре хореографии в неделю, мы постоянно скользили, делали постоянно обязательные фигуры, хотя их уже в соревновательной практике не было, но всё равно как-то делали. Помню, у нас лёд был с Аллой Яковлевной Пятовой в пятницу с 9 до 11. И вот с 9 до 10 мы только скользили. Целый час.
Но вообще сейчас я считаю, что, поскольку фигурное катание шагнуло больше в сторону прыжков, просто не хватает на это времени и сил. Хотя я считаю, что это очень важно, чтобы ребёнок, будущий взрослый фигурист, именно умел хорошо чувствовать все эти вещи. Потому что это база», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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