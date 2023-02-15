«Каждый приходит к этому сам». Михаил Коляда рассказал, работает ли с психологом

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда рассказал о работе с психологом.

«Работал какое-то время с психологом. Мне лично помогает. Но сейчас уже не работаю. Помогло, он дал мне некоторые инструменты, с помощью которых я сейчас отслеживаю сам свои состояния. Думаю, что работа с психологом кому-то нужна, а кому-то нет. Я убеждён, что каждый приходит к этому сам. Когда мама сказала, что надо идти, это не будет работать. А если человек пришёл и сказал, что у меня проблема — вот такая болячка, надо избавляться от неё — тогда надо решать вопрос.

С первого ли раза своего психолога нашёл? Да, с первого. Хорошо получилось. Сейчас мы не общаемся, но если какие-то проблемы — да, конечно [обращусь]», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».