Коляда: не стоит задавать вопрос, буду ли бороться до следующей Олимпиады

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 27-летний российский фигурист Михаил Коляда рассказал, как долго он собирается тренироваться и выступать, потому что занимается любимым делом.

«Как долго буду кататься? Пока вперёд ногами не вынесут (смеётся). До 40? Да, мне просто нравится. Я просто люблю всё это делать и даже в 40 всё равно буду молод душой. Хотя осталось-то тут! (смеётся)

До следующей Олимпиады? Я так далеко не заглядываю. Если возвращаться к психологии, выстроил для себя такую тактику, что слишком далеко не загадываю никогда. Потому что, как показывает практика, всё может поменяться очень быстро. И ты уже не будешь так уверен в том, что всё через полгода точно будет.

Стоит ли задавать вопрос, буду ли бороться до следующей Олимпиады? Не стоит», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».