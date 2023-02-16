Источник: у госпитализированного Романа Костомарова практически отказали лёгкие

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова после незначительного улучшения вновь начало ухудшаться, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации источника, у олимпийского чемпиона практически отказали лёгкие. Нарастает поражение сосудистой ткани левого лёгкого, у которого работает только нижняя доля. При этом правое лёгкое вообще не функционирует самостоятельно. У спортсмена появилась жидкость в плевральной полости (гидроторакс), чего ранее не наблюдалось. Такое бывает, когда нарушается отток лимфы из лёгочной ткани.
Кроме того, у Костомарова сохраняется нарушение кровоснабжения в руках: левая кисть сильно опухает, вероятность её ампутации растёт. Также у спортсмена обострился отит (воспаление уха), который до этого был на уровне средней степени тяжести.
Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы и несколько пальцев, после чего стало известно, что состояние фигуриста постепенно улучшается.
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