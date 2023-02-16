Тарасова отреагировала на заявление Плющенко о предвзятом судействе на ЧР среди юниоров

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который остался недоволен судейством выступления учениц его академии Софьи Титовой и Вероники Жилиной в произвольной программе на первенстве России.
Евгений заявил, что не боится ухода учеников в другие группы, так как они ему преданы, но при таком судействе не будет против перехода фигуристов в другие страны.
«Евгений Плющенко имеет право говорить все, что считает нужным. С каких это пор у себя в стране нельзя говорить то, что считаешь важным? Все тренеры очень переживают за своих спортсменов, но мы не должны допускать ошибок наших подопечных. У него прекрасные девочки, и он сам очень хорошо работает. Но его фигуристки допустили ошибки, и им за это сняли. Сегодня им поставили баллы, которых не хватило для того, чтобы быть первым.
Жилина на втором месте, но, конечно, она должна быть первой! Вероника — прекрасная девочка, но ошиблась в короткой программе. Честно, тоже думала, что поставят чуть больше баллов за произвольную программу. Один раз упала, но по элементам уникально откатала программу. Еще никто так не выступал в мире! Судьям нужно внимательно относиться к этому явлению. Потому что то, что сегодня показали фигуристки, они нигде до этого не видели. Девочки все очень хорошо катались. Замечательный чемпионат!
Прислушаются ли к словам Плющенко? Да у нас никто никого не слушает. Судьи плевать на всех хотели. Сказал и сказал. Что такого? Но первоначально ошибка была у фигуристки. Евгений еще не привык к этому. Мы прожили здесь всю жизнь и знаем это. У нас умеют наказывать: если есть ошибка, то знают, что ставить. А если восхищение — не знают, как поступить», — приводит слова Тарасовой Sport24.
- 17 февраля 2023
-
00:05
- 16 февраля 2023
-
23:42
-
23:31
-
22:46
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:16
-
21:03
-
20:39
-
20:33
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:24
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:42
-
18:06
-
17:46
-
17:33
-
17:09
-
16:59
-
16:41
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:22