Комиссия по этике ФФККР рассмотрит высказывания Плющенко о судействе

Комиссия по этике обсудит слова олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе. Об этом сообщила председатель комиссии Ирина Рабер.

Напомним, ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России в Перми, где выступали его подопечные. После этого он заявил, что спортсменки могут продолжить выступление под флагами других стран, если подобное повторится.

«Мы сначала всё обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров. Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да…

Нам надо во всём разобраться, и потом мы с Александром Ильичом Коганом (генеральным директором ФФККР, членом комиссии) примем решение. Думаю, что в ближайшие дни это маловероятно. Нам надо рассмотреть все точки зрения, особенно когда это касается чести многих (судей и тренеров). Поэтому в этом надо сначала разобраться», — приводит слова Рабер «РИА Новости Спорт».