«Чушь собачья». Главный тренер сборной России — о рассмотрении комиссией слов Плющенко

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская опровергла информацию о рассмотрении комиссией по этике ФФККР высказываний олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Я это не комментирую. Это чушь собачья, никто ничего не собирается. Это глупость, которую вы сами (журналисты) все и распускаете», — цитирует Чайковскую «Матч ТВ».

Напомним, ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России в Перми, где выступали его подопечные. После этого он заявил, что спортсменки могут продолжить выступление под флагами других стран, если подобное повторится.

Затем председатель комиссии по этике ФФККР Ирина Рабер сообщила, что слова Плющенко будут рассмотрены, однако быстрого результата оценки высказываний ждать не стоит.