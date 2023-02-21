Евгения Медведева ответила, считает ли себя журналистом

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, считает ли себя журналистом.
«Могу ли я назвать себя журналистом? У меня никогда не было цели стать журналистом. Меня приглашают, а если приглашают, значит, видят во мне либо потенциал, либо мои разговорные возможности. Как-то так получилось. У меня никогда не было цели стать спортивным журналистом. Я не учусь для этого в каком-то специальном вузе. Меня приглашают чисто из-за того, что, наверное, им нравится, как я разговариваю и как я коммуницирую с людьми. Цели такой никогда не стояло. Приглашают — отрабатываю. Самое главное — хорошо делать свою работу», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой на «Чемпионате».
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