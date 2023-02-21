«Было бы интересно пообщаться с Овечкиным». Разговор с Евгенией Медведевой

Евгения Медведева продолжает пробовать себя в новых амплуа. Сейчас фигуристка активно развивается в журналистском направлении, делая интервью с футболистами. И получается это у неё вполне успешно. Правда, сама Женя пока ещё не считает себя журналистом. Спортсменка признаётся, что у неё никогда не было цели им стать, она просто выполняет свою работу.

В интервью «Чемпионату» Медведева подробно рассказала о своём опыте в качестве интервьюера, а также подвела итоги мастер-классов, которые давала на катке ВДНХ всю зиму.

— Серия ваших мастер-классов на ВДНХ подошла к концу, как вы оцените этот опыт?

— Прикольно! Погода нас, конечно, испытывает, но люди всё равно приходят кататься. Хоть сейчас метель и снегопад, на утреннем мастер-классе было порядка 20 человек. Приятно, что люди приходят именно на мой опыт, и я надеюсь, что за какие-то 40 минут успеваю поделиться с людьми чем-то интересным, что, возможно, им поможет дальше в обучении.

— Вы многому научили людей на мастер-классах, а сами чего-то получили благодаря этому опыту?

— Я, наверное, научилась объяснять более доступно, более понятно. Самое главное для человека — чтобы ему правильно объяснили. Любой человек в состоянии понять какие-то простые правила, но самое главное — объяснить их не научным способом, а на человеческом языке.

Евгения Медведева Фото: пресс-служба ВДНХ

— Вы сами когда-нибудь посещали мастер-классы?

— Нет, ни разу. Я только провожу их (улыбается).

— Что для вас сложнее: учиться самой или учить других?

— И то, и то сложно (смеётся). Но, наверное, всё-таки пока что обучать других, потому что опыта у меня не так много, нежели в обучении самой. Пока что учусь учить других (улыбается).

— Вы недавно стали интервьюером. Готовились ли как-то к этой роли? Учились, может быть, спрашивали совета?

— Советы, конечно, спрашивала. Но в основном, наверное, в роли интервьюера очень важно оставаться собой. Можно сколько угодно смотреть на какие-то примеры: открыть YouTube, посмотреть, как люди берут интервью. Но всё равно у каждого интервьюера прослеживается своя индивидуальность, поэтому я решила больше по своему пути идти. Я не могу сказать, что у меня идеально получается, однако с каждым разом мне всё легче и легче, и становится всё лучше и лучше. Беру количеством, так сказать, учусь в процессе.

— Есть ли у вас любимые интервьюеры? Может быть, смотрите кого-то в YouTube или на ТВ?

— Я смотрю самые разные передачи: всякие рубрики, всякие интервью. У меня, как и в фигурном катании, нет кого-то одного, кто мне нравится.

— А можете привести пример, что вы смотрите?

— Пусть это останется личным.

— Сталкивались ли вы с какими-нибудь сложностями, когда брали интервью?

— Сложности были, когда человек стеснялся и не мог раскрыться. То есть, когда на вопросы получаешь односложные ответы, это, конечно, в ступор вводит. Но поскольку я работаю без какой-либо помощи… Многие интервьюеры, мы этого не видим, но они работают с «ухом». За кадром сидит команда, сидит продюсер, который, если что, подсказывает, как выкрутиться из ситуации. Иногда бывает, конечно, ступор, когда человек говорит: «Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос». И сидит молчит (смеётся). А я не знаю, как дальше продолжать. Такое бывает, конечно. Со временем научилась плюс-минус выходить из таких ситуаций, с каждым человеком по-своему.

— А перед интервью вы как-нибудь подготавливаете собеседника?

— Нет, просто маленький small-talk у нас происходит о том, как день прошёл. Просто, чтоб понять, в каком настроении человек, как он вообще разговаривает. Тем более если это новый для меня человек, с которым я не общалась никогда в жизни. В принципе, обычно этого достаточно.

— Есть мнение, что спортсмены, в особенности футболисты, хоккеисты, — сложные собеседники…

— Это неправда на самом деле, это стереотип. Можно сколько угодно слушать о том, что со спортсменами сложно, но не знаю… С теми же футболистами ФК «Динамо»… Мы недавно записывали интервью с Димой Скопинцевым и ещё одним игроком, пока не могу раскрывать имя — люди сидят, разговаривают, начитанные, с огромным словарным запасом, со своими шутками, со своей индивидуальностью. Есть, конечно, исключения, когда людям трудно даются интервью. Но, мне кажется, любого человека на улице спроси, и ему будет трудно говорить на интервью, потому что, во-первых, он не готов, а во-вторых, может, душа не лежит к этому. Так что это стереотип, конечно.

Евгения Медведева на футболе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Есть ли люди, у которых вы мечтаете взять интервью?

— Да нет. Я у многих именитых спортсменов брала интервью. Тот же Семён Елистратов — на Олимпийских играх в Пекине. Хоккеист Илья Ковальчук. Те же самые ребята из «Динамо». Наверное, было бы с Александром Овечкиным интересно пообщаться. Но я не знаю, насколько ему это будет интересно (смеётся).

— А если не из спорта? Допустим, вам говорят: «Назовите любого человека, и мы всё организуем». Кого бы вы выбрали?

— Майкла Джексона. Но, к сожалению, это невозможно. Может, в другой жизни.

— В последнее время у вас много журналистских активностей: комментирование, интервьюирование, ведение мероприятий. Уже можете назвать себя журналистом?

— У меня никогда не было цели стать журналистом. Меня приглашают, а если приглашают, значит, видят во мне либо потенциал, либо мои разговорные возможности. Как-то так получилось. У меня никогда не было цели стать спортивным журналистом. Я не учусь для этого в каком-то специальном вузе. Меня приглашают чисто из-за того, что, наверное, им нравится, как я разговариваю и как коммуницирую с людьми. Цели такой никогда не стояло. Приглашают — отрабатываю. Самое главное — хорошо делать свою работу.

— В каких сферах вы ещё планируете себя попробовать?

— Не знаю. В какие пригласят, в таких и попробую.

— Нет мечты сделать что-то невероятное?

— Нет, я довольна своей жизнью. Если будет возможность развиваться, я попробую. Но пока что всё в порядке (улыбается).