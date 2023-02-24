«Мне кажется, что стрип-пластика сыграла свою роль». Каташинский — о прогрессе Трусовой

Трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России по спортивным танцам Артемий Каташинский высказался о прогрессе в хореографии серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой после занятий стрип-пластикой.

«Да, и это видно не только по тому, как она показывает танец на льду, это видно по тому, как она взрослеет. На мой взгляд, взросление спортсмена основывается на тех качествах, которые он развивает в себе. Саша превращается в настоящую девушку, и на неё приятно смотреть. Мне кажется, что стрип-пластика сыграла свою роль. Я считаю, что надо добавить ещё латиноамериканских танцев, приехать к нам с Мариной на мастер-класс, добавить женской пластики. Мы с удовольствием в этом всём поможем», — сказал Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с трёхкратными чемпионами мира по спортивным танцам Мариной и Артемием Каташинскими можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 24 февраля, в 10:00 мск.