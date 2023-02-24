Чемпион мира Каташинский: бэкграунд придаёт Валиевой дополнительную грань, как у алмаза

Трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России по спортивным танцам Артемий Каташинский высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Изначально мы все сочувствовали Камиле и всему тому, что происходит в её жизни. Но я хочу сказать, надеюсь, что Камила это и так знает, что любой негативный опыт есть положительный опыт. В данном случае можно было бы сколько угодно говорить: «Ой, ну как же так, почему на мою долю выпали все эти сложности?» А я хочу сказать, что это дало Камиле Валиевой такие дивиденды! Это такое быстрое взросление! И это не плохо, это хорошо. Этот бэкграунд придаёт ей дополнительную грань, как у алмаза — чем больше у него граней, тем он красивее, ярче», — сказал Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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