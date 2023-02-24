Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Боброва: Плющенко рассчитывал, что его девочки могут занять первое, второе места

Боброва: Плющенко рассчитывал, что его девочки могут занять первое, второе места
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала слова олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе на первенстве России среди юниоров.

«Молодцы Вероника Жилина и Титова, что собрались. Да, у каждой было по падению, где-то были недокрутики, за что потом новости были исполосованы интервью их тренера. Понятно, почему расстроился Женя (Плющенко. — Прим. «Чемпионата»): потому что он рассчитывал, что его две девочки вполне могут занять первое, второе места. И могли — 100%», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Напомним, ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России в Перми, где выступали его подопечные. После этого он заявил, что спортсменки могут продолжить выступление под флагами других стран, если подобное повторится.

Новость по теме
Боброва — о Горбачёвой на первенстве России: правильно, что не стала мудрить с ультра-си
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023