Чемпион мира Каташинский: мне кажется, девочки могут брать пример с Туктамышевой во многом

Трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России по спортивным танцам Артемий Каташинский поделился мнением о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«В каждом спортсмене мы стараемся найти какой-то отклик. Но ещё немаловажно для спортсмена быть личностью. А личность формирует такие качества, как способность выразить свою точку зрения, иметь своё мнение, свой неповторимый стиль. Я могу с уверенностью сказать, что для меня Лиза Туктамышева — это флагман. Условно, есть автомобильный концерн и у него всегда есть флагманская модель. У Mercedes, например, есть S-класс. Для меня Елизавета Туктамышева — это флагманский представитель нашего фигурного катания. Все те качества, которые я перечислил ранее, в ней есть, за ней интересно наблюдать и как за человеком, и как за спортсменом. Мне кажется, что девочки могут равняться на неё и брать с неё пример во многом», — сказал Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.