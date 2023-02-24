Боброва: с этими оценками наши юниоры — первые-вторые на Европе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась об уровне катания российских юниоров.

«Понятно, мы всегда говорим, что не надо сравнивать оценки. Но на секунду представьте, что у юниоров на один элемент меньше – это где-то от трёх до пяти баллов в плюс. И они уже с этими оценками первые-вторые на Европе – сотые разделяют с Сяо Хим Фа, и третье-четвёртое место на чемпионате четырёх континентов. При этом наши мальчики не прыгали четверные в короткой. А если бы они могли, там вообще звездец всем был бы. Понятно, что наши хорошо ставят, и, если бы они поехали туда такими маленькими, ниже была бы вторая оценка, не такие большие плюсы, но тенденция к тому, что наши юниоры-мальчики уже как юниоры-девочки – выпусти всех на Европу, четыре континента, всех бы как орешки щёлкали – это мне нравится», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».