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«Ну и дурак! Мужику не пристало так поступать». Тарасова — о жалобе Плющенко на Федченко

«Ну и дурак! Мужику не пристало так поступать». Тарасова — о жалобе Плющенко на Федченко
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение академии двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» направить жалобу в комиссию по этике на тренера Софью Федченко из-за её высказываний.

«Ну и дурак! Ну и что, это мужик? Получается, истерика продолжается. Честно говоря, уже поднадоела эта история, соревнования на носу. Я не поддерживаю это, и мужику не пристало так поступать — жаловаться на женщину. Как‑то это мелко», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, фигуристка Алина Горбачёва, ученица Федченко, одержала победу на первенстве России среди юниоров. Плющенко выступил с критикой судейства, отметив, что его спортсменки имели более сложную программу, но получили низкие баллы. Федченко в ответ подчеркнула, что Плющенко не умеет принимать поражения.

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