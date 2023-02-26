Радионова: Трусова — двигатель фигурного катания, верю, что повторит рекорд по четверным

Хореограф Елена Радионова высказалась о пропуске серебряным призёром Олимпиады Александрой Трусовой финала Гран-при России.

«Отсутствие Саши Трусовой на финале Гран-при – это потеря. Жаль, что её не будет. На неё приходят смотреть, она очень яркая, запоминающаяся фигуристка. Саша – это всегда про какую-то сенсацию. Всем интересно, сколько она будет прыгать четверных. Но у нас есть много фигуристок, на которых также будет интересно смотреть, и конкуренция будет очень высокой.

Конечно, ждём её возвращения на лёд, на соревнования. Саша – двигатель фигурного катания. Перспективы на возвращение большие. Если она будет так же исполнять контент, который она делала на Олимпиаде, то высокие места ей гарантированы.

Верю ли я, что Трусова может повторить свой рекорд по четверным? Это будет очень сложно сделать, но я верю. Главное, чтобы здоровье позволяло», – цитирует Радионову Metaratings.ru.