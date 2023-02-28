Александр Смирнов рассказал, как относится к критике пар Москвиной за устаревший стиль

Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов, который сейчас работает тренером в команде своего бывшего наставника Тамары Москвиной, отреагировал на критику программ фигуристов группы за якобы устаревший стиль.

«Я читал эти комментарии от болельщиков или от болельщиков в кавычках. Допустим, кто-то говорит: «Ну что они взяли этот вальс, его уже катали сто лет назад». Так это же классика! Каждый вальс исполняется новыми спортсменами по-другому. Тамара Николаевна имеет колоссальный опыт и в выборе музыки, и в постановке программ, у неё не один олимпийский чемпион. Все эти идеи не просто так возникают в её голове, она консультируется с судьями, готовит несколько музык на сезон, не открывая всех планов.

И опять же: программа в начале сезона может быть одной, не каждый диванный критик может заметить, что к концу, к олимпийскому состязанию она подошла совершенно в другом виде. Каждую рабочую неделю добавляются какие-то маленькие штрихи – то музыку изменить, то ещё что-то. Тамара Николаевна постоянно думает, может быть, можно как-то улучшить костюмы, читает положительные и отрицательные отзывы. Как показывает практика, её пары на первых местах, значит, всё она делает правильно.

Мы с Юко тоже сталкивались с тем, что слышали: «Эта музыка им не подойдёт», а потом получалось наоборот – какие-то наши программы вызывали восхищение. Тот же Пётр Ильич Чайковский, которому столько лет, – никакой не нафталин. Постановщики привлекаются самые лучшие, не приходит дедушка с палочкой из музея фигурного катания и ставит программы. Узко смотрят, а Тамара Николаевна смотрит широко», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.