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Софья Самодурова: сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен

Софья Самодурова: сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен
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Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, бывшая российская фигуристка Софья Самодурова, ныне работающая тренером, рассказала о впечатлениях от работы в новом амплуа на соревнованиях. На финале юниорского Гран-при выступает её подопечная Агата Петрова.

«Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься.

Почему не подавала заявку на турнир шоу-программ? Времени не было, помимо Агаты, у нас девять спортсменов, у всех соревнования, ещё учеба и всё остальное», – передаёт слова Самодуровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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