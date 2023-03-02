Софья Самодурова: сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен
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Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, бывшая российская фигуристка Софья Самодурова, ныне работающая тренером, рассказала о впечатлениях от работы в новом амплуа на соревнованиях. На финале юниорского Гран-при выступает её подопечная Агата Петрова.
«Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься.
Почему не подавала заявку на турнир шоу-программ? Времени не было, помимо Агаты, у нас девять спортсменов, у всех соревнования, ещё учеба и всё остальное», – передаёт слова Самодуровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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