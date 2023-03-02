Чикмарёва и Янченков выиграли короткую программу в финале Гран-при России среди юниоров

В Санкт-Петербурге, где проходит финал юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию, завершили выступление в короткой программе спортивные пары. Лучший результат показали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Вторыми стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, третьими — Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев.

Произвольную программу пары покажут завтра, 3 марта.

Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров. Санкт-Петербург

Спортивные пары. Короткая программа

1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 74,73.

2. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко (Пермский край – Татарстан) – 70,21.

3. Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев (Москва) – 65,58.

4. Мария Дыбкова/Алексей Хвалько (Санкт-Петербург) – 65,26.