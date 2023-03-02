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Короткая программа Вероники Жилиной в финале Гран-при России среди юниоров. Видео

Короткая программа Вероники Жилиной в финале Гран-при России среди юниоров. Видео
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Фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Жилина безупречно справилась с короткой программой, исполнив двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы. За свой прокат Жилина получила от судей 71,75 балла, что на 0,86 балла меньше, чем у лидера – Дарьи Садковой. Отметим, что судьи на один балл снизили оценку Жилиной за нарушение времени.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России. Санкт-Петербург
Девушки. Короткая программа

1. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 72,61.
2. Вероника Жилина (Москва) – 71,75.
3. Мария Гордеева (Москва) – 70,00.
4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 69,67.
5. Елизавета Куликова (Москва) – 68,91.
6. Алиса Юрова (Липецкая область) – 68,06.
7. Софья Титова (Москва) – 67,79.

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