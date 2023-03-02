Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок Федерации. Юниоры: Юноши, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Арсений Федотов объяснил, почему волновался в финале юниорского Гран-при России

Фигурист Арсений Федотов объяснил, почему волновался в финале юниорского Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Чемпион России среди юниоров Федотов получил от судей 88,79 балла и уверенно лидирует после первой разминки.

«Конечно, доволен, это один из самых последних стартов в этом сезоне. Больше всего здесь волновался, но результат получился хорошим.

Почему волновался? Не знаю (улыбается). Меньше подготовка была после первенства России, мало времени. Успел ли как-то отдохнуть за этот период? Чуть-чуть.

Усложнений не будет, нужно откатать чисто этот контент, я его ещё ни разу не откатал чисто. Публика очень понравилась, очень хорошо поддерживает», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023