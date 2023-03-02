Фигурист Арсений Федотов объяснил, почему волновался в финале юниорского Гран-при России

Фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Чемпион России среди юниоров Федотов получил от судей 88,79 балла и уверенно лидирует после первой разминки.

«Конечно, доволен, это один из самых последних стартов в этом сезоне. Больше всего здесь волновался, но результат получился хорошим.

Почему волновался? Не знаю (улыбается). Меньше подготовка была после первенства России, мало времени. Успел ли как-то отдохнуть за этот период? Чуть-чуть.

Усложнений не будет, нужно откатать чисто этот контент, я его ещё ни разу не откатал чисто. Публика очень понравилась, очень хорошо поддерживает», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.