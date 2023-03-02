Никита Сарновский рассказал, как оценил его прокат короткой программы Евгений Плющенко

Фигурист Никита Сарновский, тренирующийся в академии «Ангелы Плющенко», прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Сарновский получил за свой прокат 78,94 балла и занимает четвёртое место после выступления шести участников.

«Впечатления хорошие, но не дошёл до второго места из-за падения в дорожке. Что случилось? Я даже не понял. Как-то автоматически это случилось.

Заметил, что лёд длиннее, но борты немного поджимают. Евгений Викторович сказал, что я немного дурачок. Сделал все прыжки, но упал на дорожке (улыбается).

Соперничество с братом на главных стартах? На мне это не сказывается. Я просто делаю свою работу», — передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.