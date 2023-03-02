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Кубок Федерации. Юниоры: Юноши, короткая программа
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Лев Лазарев: прокатом недоволен, завтра буду отыгрываться

Лев Лазарев: прокатом недоволен, завтра буду отыгрываться
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Фигурист Лев Лазарев, тренирующийся в ЦСКА в группе Сергея Давыдова, прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Лазарев получил от судей 79,11 балла и занимает четвёртое место после выступления девяти участников.

«Прокатом недоволен, завтра буду отыгрываться. Вчера тренировка была, сегодня, но не рассчитал. Ударился сильно? Сильно, но докатывать всё равно надо. У тренера Сергея Давыдова день рождения? Поздравил, подарил подарок (улыбается)», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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