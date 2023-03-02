Ученик Тутберидзе Федотов захватил лидерство в финале Гран-при России среди юниоров
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В Санкт-Петербурге, где проходит финал юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию, завершили выступление в короткой программе юноши. Лучший результат показал Арсений Федотов, занимающийся в группе Этери Тутберидзе. Вторым стал Семён Соловьёв из Санкт-Петербурга, третьим — ещё один петербуржец Николай Угожаев.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Санкт-Петербург
Юноши. Короткая программа
1. Арсений Федотов (Москва) – 88,79.
2. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург) – 82,51.
3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 80,88.
4. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 79,25.
5. Лев Лазарев (Москва) – 79,11.
6. Никита Сарновский (Москва) – 78,94.
7. Григорий Фёдоров (Москва) – 78,23.
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