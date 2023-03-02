Ученик Тутберидзе Федотов захватил лидерство в финале Гран-при России среди юниоров

В Санкт-Петербурге, где проходит финал юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию, завершили выступление в короткой программе юноши. Лучший результат показал Арсений Федотов, занимающийся в группе Этери Тутберидзе. Вторым стал Семён Соловьёв из Санкт-Петербурга, третьим — ещё один петербуржец Николай Угожаев.

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Санкт-Петербург

Юноши. Короткая программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 88,79.

2. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург) – 82,51.

3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 80,88.

4. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 79,25.

5. Лев Лазарев (Москва) – 79,11.

6. Никита Сарновский (Москва) – 78,94.

7. Григорий Фёдоров (Москва) – 78,23.