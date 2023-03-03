Пасечник и Некрасов пропустят финал Гран-при России в Санкт-Петербурге

Бронзовые призёры чемпионата России Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, пропустят финал Гран-при России, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

На прошедшей жеребьёвке данному танцевальному дуэту не вытянули номер. Также о том, что Пасечник и Некрасов не примут участия в финале Гран-при, сообщила «Чемпионату» пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Позже стало известно, что фигуристы снялись с соревнований по медицинским показаниям, однако конкретных формулировок не сообщалось.

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт 4 и 5 марта. Сегодня у участников запланированы официальные тренировки. Соревнования традиционно пройдут в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, спортивном парном и танцах на льду.