Финал Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований, где смотреть

4 и 5 марта в Санкт-Петербурге пройдёт финал Гран-при России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

4 марта, 13:30 Танцы на льду, ритм-танец

4 марта, 15:00 Женщины, короткая программа

4 марта, 16:45 Спортивные пары, короткая программа

4 марта, 18:05 Мужчины, короткая программа

5 марта, 13:00 Танцы на льду, произвольный танец

5 марта, 14:45 Женщины, произвольная программа

5 марта, 16:45 Спортивные пары, произвольная программа

5 марта, 18:15 Мужчины, произвольная программа

Время начала соревнований московское.

Первый канал покажет в прямом эфире только часть выступлений: короткую программу женщин в эфире 4 марта с 16:20 и произвольную программу женщин 5 марта с 15:15. Также трансляции будут доступны на сайте Первого канала и в сервисе Okko.

Сегодня, 3 марта, у участников соревнований запланированы официальные тренировки.