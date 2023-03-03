Финал Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований, где смотреть

4 и 5 марта в Санкт-Петербурге пройдёт финал Гран-при России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
4 марта, 13:30 Танцы на льду, ритм-танец
4 марта, 15:00 Женщины, короткая программа
4 марта, 16:45 Спортивные пары, короткая программа
4 марта, 18:05 Мужчины, короткая программа
5 марта, 13:00 Танцы на льду, произвольный танец
5 марта, 14:45 Женщины, произвольная программа
5 марта, 16:45 Спортивные пары, произвольная программа
5 марта, 18:15 Мужчины, произвольная программа
Время начала соревнований московское.
Первый канал покажет в прямом эфире только часть выступлений: короткую программу женщин в эфире 4 марта с 16:20 и произвольную программу женщин 5 марта с 15:15. Также трансляции будут доступны на сайте Первого канала и в сервисе Okko.
Сегодня, 3 марта, у участников соревнований запланированы официальные тренировки.
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