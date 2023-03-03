Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок Федерации. Юниоры: Юноши, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Леонтьева и Горелкин прокомментировали победу в финале юниорского Гран-при России

Леонтьева и Горелкин прокомментировали победу в финале юниорского Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, одержавшие победу в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале юниорского Гран-при России, поделились эмоциями от своего успеха.

Леонтьева: «Насладились прокатом, полностью довольны, смотрели друг другу в глаза, чувствовали поддержку публики. Показали здесь ту работу, которую проделали за полторы недели. Получили много приятных, добрых слов после Перми, было много поддержки. Было бы здорово, если бы турниров для танцоров было побольше. Мы провели четыре старта, из которых два были в Москве. Хочется поблагодарить федерацию за то, что вообще проводят такие турниры».

Горелкин: «Невероятно приятная организация турнира, прекрасный город Санкт-Петербург. Цели мы выполнили, всё, что было намечено, мы выполнили, этим мы с Сонькой гордимся. Очень хочется поблагодарить публику, в такой атмосфере, когда публика хлопает в ритм танцу — это только заводит и заставляет катать лучше. Одно удовольствие выступать на турнирах, которые у нас устраивают.

Насколько важна акробатика в танцах на льду? Сейчас пошёл тренд на акробатику, мы тоже учим, пробуем новые элементы, но всё равно танцы есть танцы. Самым главным показателем у нас является связь в паре, скольжение, именно это отличает танцы на льду от других видов фигурного катания», — передаёт слова фигуристов с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Моя цель — олимпийское золото, остальное второстепенно». Разговор с Андреем Мозалёвым «Моя цель — олимпийское золото, остальное второстепенно». Разговор с Андреем Мозалёвым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023