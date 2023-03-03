Леонтьева и Горелкин прокомментировали победу в финале юниорского Гран-при России

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, одержавшие победу в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале юниорского Гран-при России, поделились эмоциями от своего успеха.

Леонтьева: «Насладились прокатом, полностью довольны, смотрели друг другу в глаза, чувствовали поддержку публики. Показали здесь ту работу, которую проделали за полторы недели. Получили много приятных, добрых слов после Перми, было много поддержки. Было бы здорово, если бы турниров для танцоров было побольше. Мы провели четыре старта, из которых два были в Москве. Хочется поблагодарить федерацию за то, что вообще проводят такие турниры».

Горелкин: «Невероятно приятная организация турнира, прекрасный город Санкт-Петербург. Цели мы выполнили, всё, что было намечено, мы выполнили, этим мы с Сонькой гордимся. Очень хочется поблагодарить публику, в такой атмосфере, когда публика хлопает в ритм танцу — это только заводит и заставляет катать лучше. Одно удовольствие выступать на турнирах, которые у нас устраивают.

Насколько важна акробатика в танцах на льду? Сейчас пошёл тренд на акробатику, мы тоже учим, пробуем новые элементы, но всё равно танцы есть танцы. Самым главным показателем у нас является связь в паре, скольжение, именно это отличает танцы на льду от других видов фигурного катания», — передаёт слова фигуристов с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.